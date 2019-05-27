Власти Египта выпустили на свободу семерых лидеров оппозиции

Каир, , 13:46 — REGNUM Египетские политики и правозащитники приветствовали решение Генеральной прокуратуры страны об освобождении семи видных деятелей оппозиции, которые содержались под стражей с августа 2018 года. Решение об освобождении было принято после помилования президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси.

В числе амнистированных дипломат Масум Марзук, экономист Раед Салама, академик Яхья Казаз, активисты Абдельфаттах эль-Банна и Нермин Хассан. Все они были арестованы в августе прошлого года, против них было выдвинуто обвинение в «содействии террористической группе в достижении ее целей, получении финансирования и участии в преступном сговоре с целью совершения противоправных действий». Об этом сообщает египетское новостное издание Al Ahram.

Член Национального совета Египта по правам человека Насер Амин заявил, что задержание данных лиц было ошибкой, которая требует извинений и компенсации со стороны государства. В свою очередь, Хафез Абу Саада, который также является членом Совета, приветствовал освобождение посла Марзука и его коллег, надеясь, что все другие политические заключенные также будут освобождены в ближайшее время.