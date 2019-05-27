Россия будет продолжать поддерживать Кубу — Лавров

Москва, , 13:03 — REGNUM Россия продолжит поддерживать Кубу как стратегического партнера, заявил 27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы будем и впредь поддерживать нашего стратегического союзника, с которым нас связывает общая история», — заявил Лавров на переговорах с главой МИД Кубы Родригесом Паррильей в Москве.

Читайте также: Куба получит от России госкредит на военную технику

По его словам, сегодня стороны подпишут очередной план консультаций на 2020−2022 годы, который позволит задать «верный тон и ритм консультациям» между министерствами иностранных дел двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия предоставит Кубе государственный кредит в размере 38 млн евро для покупки военной техники. С 2006 года Россия поставила на Кубу в том числе авиационную, бронетанковую, морскую технику, артиллерийские системы, средства ПВО.

Читайте также: Почти €2 млрд вложит Россия в модернизацию железных дорог на Кубе