Понедельник, 27 Мая 2019 года
13:17:46 МСК

Россия будет продолжать поддерживать Кубу — Лавров

Политика

Стороны подпишут очередной план консультаций на 2020–2022 годы

Россия будет продолжать поддерживать Кубу — Лавров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 27 мая 2019, 13:03 — REGNUM  Россия продолжит поддерживать Кубу как стратегического партнера, заявил 27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы будем и впредь поддерживать нашего стратегического союзника, с которым нас связывает общая история», — заявил Лавров на переговорах с главой МИД Кубы Родригесом Паррильей в Москве.

Читайте также: Куба получит от России госкредит на военную технику

По его словам, сегодня стороны подпишут очередной план консультаций на 2020−2022 годы, который позволит задать «верный тон и ритм консультациям» между министерствами иностранных дел двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия предоставит Кубе государственный кредит в размере 38 млн евро для покупки военной техники. С 2006 года Россия поставила на Кубу в том числе авиационную, бронетанковую, морскую технику, артиллерийские системы, средства ПВО.

Читайте также: Почти €2 млрд вложит Россия в модернизацию железных дорог на Кубе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-кубинские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить