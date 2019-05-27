МИД Ирана отрицает возможность проведения телефонных переговоров с Помпео

Тегеран, , 14:08 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг слухи о своих возможных телефонных переговорах с госсекретарем США Майком Помпео по поводу роста напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

По словам Министра, он не собирается отвечать на телефонные звонки американского коллеги, даже если такие будут. Разговор по телефону не приведет к миру и спокойствию в отношениях между Ираном и США.

Согласно информации, полученной от представительства Ирана при ООН, Зариф и Помпео никогда раннее не проводили телефонных переговоров.

Раннее 9 мая президент США Дональд Трамп обратился к властям Ирана с призывом позвонить Вашингтону в связи с эскалацией ирано-американских отношений. За несколько дней до этого он отменил квоты на импорт иранской нефти для ряда государств. Квоты были введены в мае 2018 года сроком на год после выхода США из СВПД. Они позволяли ряду государств импортировать иранскую нефть в ограниченных количествах в обход санкций.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент объявил об одностороннем выходе из договора.