МИД Ирана: заявление Трампа о высадке войск на Ближнем Востоке опасно

Тегеран, , 13:32 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что недавнее заявление президента США Дональда Трампа о высадке вооруженного контингента на Ближний Восток опасно, и страны региона должны ответить на это заявление американского лидера, сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

По словам дипломата, своим заявлением США стараются оправдать незаконную деятельность, направленную на то, чтобы увеличить градус напряжения в зоне Персидского залива. Политика Вашингтона нарушает мир в регионе и способствует росту нестабильности и террористической угрозы.

Раннее президент США Дональд Трамп объявил об отправке вооруженного контингента США численностью 1500 человек на Ближний Восток в связи с эскалацией противостояния с Ираном.