Парламент Ирана требует от главы МИДа объяснений встречи с сенатором США

Тегеран, , 14:25 — REGNUM Член комиссии по национальной политике и безопасности междлиса исламского совета (парламента) Ирана Сейед Мохаммад Нагхави Хоссейни потребовал от министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа прояснить цели его встречи с одним из американских сенаторов, сообщает иранское информационное агентство «Mehr».

Парламентарий отметил, что США, призывая к переговорам с Ираном, готовят против Исламской республики полномасштабную войну и направляют свои военно-морские силы в Персидский залив. При этом, Вашингтон не имеет представления о военной мощи Ирана и напасть на страну вряд ли решится. В то же время, США используют психологическую войну против ИРИ для того, чтобы убедить страну сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона, что совершенно неприемлемо. В таких условиях с Белым домом сложно вести диалог.

Раннее появилась информация о том, что на прошлой неделе Мохаммад Джаыад Зариф в ходе визита в США встретился с сенатором от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн.