Экс-глава МИД Ирана: ответ на политику Трампа должен быть незамедлительным

Тегеран, , 16:51 — REGNUM Экс-министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки заявил, что Иран должен незамедлительно отреагировать на политику президента США Дональда Трампа, направленную против него. При этом ответ должен быть практичным и не нарушать принципа «открытого сопротивления» действиям США, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Политик отметил, что Иран не будет принимать условия США и продолжит сопротивляться политике Вашингтона. При этом, несмотря на то, что за последние 40 лет в отношениях между Тегераном и Вашингтоном не происходило никаких перемен, именно Трамп может довести эскалацию конфликта между двумя странами до войны.

Раннее США отменили квоты на импорт иранской нефти для ряда государств. Квоты были введены в мае 2018 года сроком на год после выхода США из СВПД. Они позволяли ряду государств импортировать иранскую нефть в ограниченных количествах в обход санкций.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.