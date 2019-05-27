Президент Турции: мы в 3 раза увеличили число культурных центров

Анкара, , 13:48 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на ифтаре (вечернее разговение), проведенном для спортсменов и работников искусства, заявил: «Если не случится ничего непредвиденного, то к 2021 году, даст Бог, мы построим на Таксиме (Стамбул), в бывшем Культурном центре имени Ататюрка оперный театр».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число культурных центров в стране было увеличено в 3 раза, и добавил: «И в Президентском дворце в Анкаре, и в Стамбуле в казармах Рами мы строим крупнейшие в нашей стране библиотеки. Строительство библиотеки в Президентском культурном центре в Анкаре завершится в течение 3−4 месяцев. В казармах Рами процесс так или иначе займет 2−3 года, причем год из этого срока потребуется на работу с 5 млн книг в переплете, их оцифровку». Турецкий лидер подчеркнул, что Турция, которая ранее не значилась в списке нематериального культурного наследия, теперь располагает в его рамках 17 позициями. Он сообщил: «В масштабах всего мира мы находимся на 5 месте этого списка».