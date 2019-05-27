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Переизбранный президент ЮАР провозгласил «новую эру» на инаугурации

Политика

Политик пообещал искоренить коррупцию и возродить экономику

Претория, ЮАР, 27 мая 2019, 13:02 — REGNUM  На церемонии инаугурации, прошедшей в Претории 25 мая, президент ЮАР Сирил Рамафоса поклялся оправдать «надежды на обновление», передает BBC Africa.

Так, глава правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АNC) пообещал решить проблему коррупции и возродить экономику, находящуюся в упадке. Он назвал проблемы, стоящие перед страной, «реальными», однако не «непреодолимыми».

"В стране больше не должно быть людей, которые не могут обеспечить свои базовые потребности», — заявил Рамафоса.

На церемонии инаугурации присутствовало более 40 глав государств. Экс-президент ЮАР не посетил мероприятие.

Рамафоса был переизбран на пост президента ранее в этом месяце. За него проголосовали 57,5% избирателей. Рамафоса пришел к власти после обвинения экс-президента Джейкоба Зумы в коррупции в 2018 году.

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