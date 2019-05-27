Европарламент превращается в орган, враждебный самому ЕС – мнение

Москва, , 12:58 — REGNUM Как ни парадоксально, но на выборах в Европарламент наиболее активно голосуют люди, которые выступают против Евросоюза, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги выборов в Европарламент.

«Европарламент ничего не решает и никакого значения не имеет, и выборы его депутатов — это символическое голосование, которое активно используется теми, кто хочет показать, что ЕС им надоел и что он неприемлем, — сказал Кагарлицкий. — На выборах в Европарламент голосуют иначе, чем на национальных выборах. Более того, обычный, среднестатистический избиратель на выборы в Европарламент вообще не ходит. Явка на европарламентских выборах крайне низкая. Поэтому возникает парадоксальная ситуация, когда европейский парламент всё более и более заполняется врагами ЕС, и в принципе ещё одни такие выборы, и он станет органом, принципиально враждебным самому собственному существованию».

Эксперт отметил, что в будущем в Европарламенте большинство могут составить депутаты, которые выступают против самого существования этого органа.

«Это закономерно, учитывая специфику системы. ЕС сам создал символический и абсолютно бессмысленный Европарламент, голосование на выборах в который не имеет никакого другого смысла, кроме протеста, — сказал Кагарлицкий. — Причём если раньше протестное голосование использовалось как акт выражения недовольства местным правительством, то сейчас в основном всё сосредоточено на антиевросоюзовских настроениях».

При этом Кагарлицкий обратил внимание на то, что сдвиг в сторону евроскептиков очень сильный, и более того, правые евроскептики лидируют.

«Левые партии захвачены и коррумпированы институтами Евросоюза, куда в течение многих лет интегрировалась леволиберальная интеллигенция, — сказал Кагарлицкий. — Левое движение так и не преодолело свой кризис. Для того, чтобы сделать это, им надо радикально обновиться и порвать с той политической идеологией, которая господствовала прежде. Левые партии стали терять своего классического избирателя, который стал уходить к правым популистам».

Подытоживая сказанное, глава ИГСО констатировал: выборы в Европарламент показали, что рост популярности евроскептиков — это долгосрочный тренд.

«С каждым годом количество противников Евросоюза в Европе только увеличивается, — сказал он. — Движения, которые прежде были маргинальными, начинают доминировать, становятся крупными влиятельными силами. Ситуация переломилась и будет только ухудшаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам спикера Европарламента Антонио Таяни, явка на выборах в Европарламент составила 50,5%. По предварительным данным, в новом составе Европарламента увеличат своё представительство либералы, «зелёные», а также правые партии. Сократится представительство обеих правящих партий — «народников» и «социалистов».

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