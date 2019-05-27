Усиление «евроскептиков» радикально не изменит настроения в Европарламенте

Москва, , 12:54 — REGNUM Прошедшие с 23 по 26 мая выборы в Европарламент-2019 выявили три тенденции, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Во-первых, «правящие» в Европе партии «Европейская народная партия» и социал-демократы смогли сохранить большинство, так что делать выводы о глубоком кризисе «проевропейских» (и, в конечном счете, проамериканских) настроений как минимум преждевременно.

Во-вторых, хотя эти партии и сохранят большинство в парламенте, но их позиции заметно пошатнулись, причем настолько, что вместе эти политические силы даже не смогут создать коалицию, а для создания коалиции им придется блокироваться с иными партиями, например с «зелёными».

В-третьих, нельзя не отметить сокрушительный успех «евроскептических» и правых партий, которые по сравнению с выборами в Европарламент 2014 года значительно улучшили свой результат и теперь могут получить почти 15% мест по сравнению с 3% в Европарламенте прошлого созыва», — перечислила эксперт.

Важно также отметить, что никогда за последние 20 лет явка населения стран ЕС на выборы в Европарламент не была такой высокой, как в 2019 году: на выборы пришло более 50% избирателей.

«Общий расклад сил в Европарламенте таков: «Европейская народная партия» может получить 178 мест или 24% от общего числа мест в европейском парламенте, социал-демократы — 19,5%, «евроскептики» и правые — 15%, «зелёные» — 9%. Разница в программах «проевропейских» партий невелика: «Европейская народная партия», в которой большая доля принадлежит блоку ХДС/ХСС Ангелы Меркель, выступает за поддержку предпринимательства, либерализацию экономики и за трансатлантическое партнерство (то есть за дружбу с США и укрепление рядов НАТО)», — пояснила Мильчакова.

Хотя, правда, по поводу НАТО внутри ЕНП уже есть разногласия: Германия и Франция выступают если не за создание общеевропейской армии, то хотя бы за формирование общего оборонного блока стран ЕС, а некоторые другие страны, такие как Польша или страны Балтии, не видят необходимости в альтернативе НАТО. Социалисты и демократы выступают за чуть большее государственное регулирование экономики, большее внимание государств к требованиям профсоюзов и социальной защите населения, и против дружбы с США также никто не возражает.

«В принципе, разница между экономическими программами двух крупных проевропейско-проамериканских политических партий Евросоюза не слишком велика. Программы оппозиционных Евросоюзу «евроскептических» партий сильно отличаются от программы партий большинства (впрочем, действительно ли эти партии отражают мнение и настроения большинства европейцев — пока вопрос)», — отметила эксперт.

«Евроскептики» выступают за дружбу или как минимум за нормальные партнерские отношения с Россией и Китаем, за сохранение консервативных ценностей, против засилья олигархов и транснациональных корпораций в Европе, наконец, некоторые из них, в частности партия «Национальный фронт» Марин Ле Пен, выступают за выход своих стран из Евросоюза и зоны евро.

«Усиление «евроскептиков» не изменит радикально настроений в Европарламенте, который будет преимущественно проамериканским и антироссийским. Однако риторика Европарламента и санкционная истерия может немного смягчиться, учитывая, что «евроскептики» Франции, Италии и Венгрии выступают за отмену антироссийских санкций.

Для еврозоны и, в частности, для курса евро усиление евроскептических партий — не самая лучшая новость. Евро дешевеет сегодня на 0,1% по отношению к доллару, а по отношению к российскому рублю теряет 0,26%», — высказала свое мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в новом составе Европарламента увеличат свое представительство либералы, «зеленые», а также правые партии. Сократится представительство обеих правящих партий — «народников» и «социалистов».

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