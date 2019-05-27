Маттео Сальвини не собирается работать в Еврокомиссии

Милан, Италия, , 12:54 — REGNUM Лидер «Лиги», вице-премьер Италии Маттео Сальвини не собирается переходить на работу в Еврокомиссию, сообщил он журналистам в понедельник, 27 мая, на пресс-конференции в Милане.

Сальвини отметил, что он считает важной свою нынешнюю работу министра внутренних дел и вице-премьера и намерен ее продолжать, и что в Италии достаточно опытных политиков, которые справятся с ролью еврокомиссара лучше его.

Лидер «Лиги» также сообщил, на какой пост в Еврокомиссии будет претендовать Италия (каждая из стран-членов ЕС представлена одним членом комиссии). Он отметил, что после предыдущих выборов тогдашний премьер-министр Маттео Ренци попросил для Италии пост «еврокомиссара по путешествиям» (так он описал деятельность представителя Еврокомиссии по международным делам Федерики Могерини), на этот же раз запрос Италии будет «более конкретным» (предполагается, что Италия будет претендовать на один из экономических постов в Еврокомиссии).

Как сообщалось ранее, «Лига» заняла первое место на выборах в Европарламент в Италии, набрав около 34% голосов.