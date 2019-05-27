Судьба «преемника Юнкера» Манфреда Вебера оказалась под вопросом — СМИ

Берлин, , 12:58 — REGNUM Европейская народная партия (ЕНП) выдвинула на пост председателя Европейской комиссии немецкого политика от «Христианско-социального союза» (ХСС), баварца Манфреда Вебера. Но ведущий германский блок от этого не выиграл. Избирательная кампания для Вебера продолжается и вступает во вторую фазу, передает канал n-tv 27 мая.

Кандидат от ЕНП изо всех сил пытался улыбаться, представ перед камерой в ночь после выборов в Доме Конрада Аденауэра в Берлине. «Самая прекрасная новость сегодняшнего дня заключается в том, что европейская демократия жива», — сказал Вебер, имея в виду возросшую явку на выборах в Европейский парламент.

При этом ему наверняка вовсе не хочется улыбаться. Уж слишком катастрофичны итоги выборов: блок ХДС/ХСС достиг худшего результата в своей истории. Даже в родной Баварии «эффект Вебера» едва сработал — там блок с трудом преодолел 40%-й барьер.

Вебер и ХДС/ХСС вели избирательную кампанию не так, как обычно. Впервые это была своего рода европейская избирательная кампания. ХДС изготовил плакаты с политиком ХСС и впервые использовал логотип ЕНП. Сам Манфред Вебер в течение нескольких месяцев колесил по Европе как потенциальный преемник Жана-Клода Юнкера.

В области миграционной политики он ближе всех к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Именно он отказал в поддержке ЕНП венгерской партии «Фидес». В Брюсселе Вебер создал политический центр для молодежи, своего рода командный пункт внутри штаб-квартиры ЕНП. Он проехал более 45 тыс. км по странам Европейского союза (ЕС), встретился с тысячами людей, озаботился символическим имиджем. Вместе со своим союзником, канцлером Австрии Себастьяном Курцем он пересек пешком пешеходный мост между Австрией и Баварией.

Тем не менее относительно небольшое число его подписчиков в социальных сетях демонстрирует принципиальную проблему: даже в Германии Вебер мало известен, как показывают опросы. Поэтому блок ХДС/ХСС не получил выгоды от того, что «преемник Юнкера» вышел из его рядов. И сам Вебер не извлек выгоды из мощи блока, поскольку старые центристские партии понесли самые тяжелые потери на выборах в Европейский парламент.

Это коснулось не только Германии. В новом парламенте альянс социал-демократов и ЕНП впервые не будет иметь своего большинства. Теперь ему потребуется как минимум одна фракция-союзник для формирования коалиции. Теперь борьба за ведущие посты в руководстве ЕС перемещается в брюссельские кулуары. И очень многое будет зависеть от Альянса либералов и демократов за Европу, к которому принадлежит президент Франции Эммануэль Макрон.

Главы государств и правительств будут помнить, что, согласно договорам ЕС, именно они будут предлагать кандидатов на пост главы Европейской комиссии, а не наоборот. Президент Франции Макрон выступает против выборов кандидатов, Меркель также не в восторге от этой процедуры, как она дала понять пять лет назад.

Станет ли Вебер новым главой Европейской комиссии, сейчас остается открытым вопросом. Если Альянс либералов и демократов за Европу и социал-демократы не поддержат его кандидатуру, этой теплой должности ему не видать. ЕНП может пожертвовать своим кандидатом во имя собственных интересов и заменить его другим кандидатом.

В пользу такого предположения говорят не только итоги выборов в Германии и, в частности, в Баварии, но и то, что у Вебера нет опыта руководства. В Брюсселе уже называют несколько имен на замену Веберу. Среди них упоминают француза Мишеля Барнье, главного переговорщика по Brexit, однако его партия «Республиканцы» заняла во Франции лишь четвертое место. Другой альтернативой Веберу может стать датчанка Маргрет Вестагер из либеральной партии «Радикальная Венстре».

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