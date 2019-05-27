МВД Турции: мы протестовали против махинаций с подсчётом голосов в Стамбуле

Анкара, , 14:07 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу обратил внимание на то, что его партия (Партия справедливости и развития) никогда не безмолвствовала перед лицом несправедливости и давления, и заявил: «Объектом наших претензий никогда не были бюллетени внутри урн. Мы протестовали против подмены и махинаций с бюллетенями после извлечения их из урн».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу, в частности, отметил: «Мы выборы не проиграли. Анкаре мы уделили в 3 раза больше внимания, чем Стамбулу. Но в Анкаре мы проиграли. Оказалось, это выше наших сил. В Гиресуне и Зонгулдаке мы проигрывали по ходу, но в результате одержали победу. Так получилось, что с Народным альянсом мы проиграли выборы в Анталье, Мерсине и Адане. Но именно в Стамбуле мы столкнулись с несправедливостью. И тут нас хотят заткнуть пронзительными криками». Министр поделился тем, что, хоть он и успел побывать на разных должностях в течение своей политической карьеры, но, когда он приехал в Стамбул сразу после выборов 31 марта, такого ещё не видел. Он пояснил: «Мы смогли вскрыть только 10% урн, и разница в голосах сразу упала с 29 тысяч до 13. Мы хотели вскрыть и оставшиеся 90%, но нам просто не позволили этого сделать. Если бы мы смогли тогда это сделать, то сегодня о перевыборах 23 июня не могло идти и речи».