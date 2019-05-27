Правящая партия Турции: вопрос о С-400 связан с будущим Турции

Анкара, , 16:10 — REGNUM Заместитель председателя правящей партии Турции (Партия справедливости и развития) Нуман Куртулмуш заявил: «Спор по С-400 — не просто отдельный случай. Это вопрос, связанный с проблемой безопасности Турции и будущим нашего региона. Мы говорим странам, которых считаем своими союзниками: «Дайте нам ваше вооружение, мы нуждаемся в «защитном зонтике» (ПВО)». Они отвечают: «Не дадим». Я говорю: «Хорошо, я возьму в другом месте», а они восклицают: «Ты не можешь», потому что знают, если Турция продолжит идти по этому пути, то, с позволения Всевышнего Аллаха, уже скоро построит собственный «защитный зонтик» и не будет более в нем нуждаться».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Нуман Куртулмуш также отметил, что ОАЭ и Саудовская Аравия при поддержке США начали деятельность по реализации стратегии под названием «План века» на Ближнем Востоке. Он добавил: «В этом вся суть США. Сначала они заходят через прессу, начинают прорабатывать вопрос там. И это происходит тем же образом. Дело в том, что они отвлекают внимание мирового сообщества от расправы над Палестиной и проблем палестинского государства».