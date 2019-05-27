Казахстан намерен довести товарооборот с Турцией до $5 млрд

Анкара, , 14:28 — REGNUM Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Нур-Султане заявил, что за первые три месяца 2019 года товарооборот между Казахстаном и Турцией достиг 632 млн долларов, что на 50% выше показателей аналогичного периода 2018 года. По его словам, Казахстан готов довести товарооборот с Турцией до 5 млрд долларов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бейбут Атамкулов, охарактеризовав отношения с Турцией как стабильно позитивные, отметил, что под председательством глав государств было проведено три заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, последнее из которых состоялось в 2018 году в Турции. Министр напомнил, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был первым главой иностранного государства, посетившим и поддержавшим Турцию после предотвращения попытки переворота 15 июля 2016 года, и назвал его архитектором связей между двумя государствами.