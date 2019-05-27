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Министр обороны Турции: мы не допустим ущемления своих интересов в регионе

Политика

Министр обороны Турции: «В Восточном Средиземноморье не удастся реализовать ни один проект без участия Турции и Северного Кипра, без учета их прав и интересов»

Анкара, 27 мая 2019, 16:38 — REGNUM  Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар на мероприятии «День высокопоставленных наблюдателей» в рамках учений Denizkurdu-2019 заявил, что в Восточном Средиземноморье не удастся реализовать ни один проект без участия или учёта прав и интересов Турции и Турецкой Республики Северного Кипра. По его словам, все существующие разногласия в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре должны быть урегулированы на основе принципов международного права, в соответствии с принципами добрососедства и взаимного уважения.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «Восточное Средиземноморье на протяжении истории считалось важным регионом не только из-за своего стратегического расположения, но и благодаря имеющимся здесь запасам энергетических ресурсов. В этой связи, одним из важнейших вопросов является делимитация морских пространств. Турция требует обеспечения всех своих суверенных прав на собственном континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье и прав турков-киприотов на Кипре, а также распределения всех энергоресурсов в соответствии с принципами справедливости». Министр подчеркнул, что Турция всегда выступает за проведение делимитации морских пространств в соответствии с нормами международного права. Хулуси Акар сообщил, что Турция, в рамках своих суверенных прав, вытекающих из международного права, продолжит буровые работы на своем участке континентального шельфа в Восточном Средиземноморье.

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Зарубежная хроника
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