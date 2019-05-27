Сальвини: настоящие евроскептики — это нынешние власти ЕС

Милан, Италия, , 12:44 — REGNUM Настоящими «евроскептиками» являются не правые партии, сторонники национальных суверенитетов и традиционных ценностей, а нынешние власти ЕС, заявил на пресс-конференции в Милане в понедельник, 27 мая, лидер «Лиги», вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

По словам Сальвини, он постарается привлечь в свою фракцию в Европарламенте от 100 до 150 депутатов, и этот правый блок будет иметь своей целью «спасти Европу, вернув ее к своим корням» и к первоначальному замыслу Евросоюза.

В числе политиков, которые хотели бы изменить нынешнюю политику ЕС, Сальвини назвал не только Марин Ле Пен, но также Найджела Фараджа, Виктора Орбана и Ярослава Качиньского.

Как сообщалось ранее, «Лига» заняла первое место на выборах в Европарламент в Италии, набрав около 34% голосов. Соратница Сальвини Марин Ле Пен также заняла первое место во Франции.