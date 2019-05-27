Южная Корея присоединилась к морским учениям США в Тихом океане

Сеул, , 13:36 — REGNUM Военнослужащие ВМФ Южной Кореи по просьбе Пентагона приняли участие в совместных с США морских учениях. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на заявление министерства обороны.

Учения под названием «Авангард» длятся пять дней и завершатся 28 мая. Вместе с войсками США и Южной Кореи в них принимают участие подразделения ВМФ Японии и Австралии. Главная цель манёвров — продемонстрировать Китаю «решимость и силу в противодействии его экспансионистской политике в Южно-Китайском море».

Южная Корея отправила на учения 4200-тонный эсминец «Ван Гон», Япония — 4800-тонный эсминец «Ариаке» и 5100-тонный «Асаи», Австралия — два фрегата «Мельбурн» и «Парраматта». США же представлены флагманом седьмого флота 19 600-тонным командным кораблем «Блю Ридж» и другими кораблями.

Ранее Южная Корея выражала нежелание участвовать в учениях, так как они слишком явно направлены против Китая — основного торгового партнера. Кроме того, озабоченность вызывало и участие японских сил ВМФ, поскольку между Южной Кореей и Японией отношения натянутые.