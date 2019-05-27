США ответили на обвинения КНДР в подрыве переговорного процесса

Пхеньян, , 14:26 — REGNUM США остаются открытыми к переговорам с Северной Кореей. Соответствующее заявление опубликовал Государственный департамент США в ответ на обвинения КНДР, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ранее МИД КНДР сделал заявление, потребовав от Вашингтона пересмотреть методы ведения переговоров. Именно США виноваты в провале Ханойского саммита, прошедшего 27−28 февраля во Вьетнаме, убеждены в КНДР. С тех пор стороны не смогли продвинуться в переговорах и прийти к какому бы то ни было соглашению, также не сообщается о новом саммите Ким Чен Ына и Дональда Трампа. В свою очередь, Госдепартамент подтвердил готовность к конструктивному диалогу и развитию переговорного процесса.

Нормализация обстановки началась в 2018 года: глава КНДР трижды встречался с президентом Южной Кореи и дважды — с президентом США, однако за все это время удалось добиться лишь прекращения ракетно-ядерных испытаний КНДР и уменьшения масштаба американо-южнокорейских учений; на бóльшие уступки ни одна из сторон идти пока не готова.