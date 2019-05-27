Россия отправила в Северную Корею очередную партию пшеницы

Пхеньян, , 14:04 — REGNUM 25 мая в Северную Корею прибыла партия пшеницы из России. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (КНДР).

ЦТАК не уточняет, сколько именно пшеницы было отправлено из России, однако эксперты утверждают, что эта партия является одной из нескольких в рамках программы оказания продовольственной помощи КНДР. В феврале правительство России объявило о планах отправить в КНДР 50 тысяч тонн пшеницы, удовлетворив, таким образом, просьбу Пхеньяна. Пшеница отправляется по линии Всемирной продовольственной программы.

Северная Корея постоянно испытывает нехватку продуктов питания из-за низкой урожайности и жестких международных санкций, введённых за неоднократное проведение КНДР ракетных и ядерных испытаний.

Россия — не единственная страна, оказывающая гуманитарную помощь КНДР. Ранее стало известно о том, что Южная Корея выделила 8 миллионов долларов на помощь северокорейским женщинам и детям.