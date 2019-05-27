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КНДР недовольна шагами Южной Кореи по улучшению межкорейских отношений

Политика

Ранее Южная Корея выделила 8 миллионов долларов на помощь КНДР

Сеул, 27 мая 2019, 14:50 — REGNUM  Южная Корея делает недостаточно для улучшения ситуации на полуострове и даже оказание гуманитарной помощи не способствует разрешению коренных проблем между странами. Подобную точку зрения высказали северокорейские СМИ, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В частности, соответствующую статью разместила газета «Тонъиль Синбо», отреагировав на сообщения о том, что Сеул выделил 8 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи КНДР по линии международных организаций. Подобный шаг в Пхеньяне посчитали популистским и обвинили Южную Корею в нарушении обещаний и проведении военных учений с США. По мнению издания, в первую очередь необходимо разрешить фундаментальные политические противоречия и лишь затем заниматься оказанием гуманитарной помощи.

По оценкам Всемирной продовольственной программы, около 40% населения КНДР страдают от недоедания. Кроме того, ожидается, что текущий год будет неурожайным, поэтому гуманитарная помощь совершенно необходима.

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Зарубежная хроника
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