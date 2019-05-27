Понедельник, 27 Мая 2019 года
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КНДР: Япония пытается избежать ответственности за преступления

Политика

По мнению ЦТА КНДР Япония использует проблему похищенных японцев, чтобы избежать ответственности за военное прошлое

Токио, 27 мая 2019, 13:58 — REGNUM  26 мая Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало комментарий с критикой в адрес японского премьер-министра Синдзо Абэ. Согласно сообщению, Синдзо Абэ и его «приспешники» используют «отличный трюк» в виде проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японцев в 1970-х годах для того, чтобы избежать ответственности за совершенные Японией во время Второй мировой войны преступления. «Это бессовестно и нечестно», — пишет северокорейское агентство.

По сообщению японской новостной газеты «Санкэй Симбун», после того, как японский премьер выразил готовность встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном на безусловной основе, государственные СМИ Северной Кореи ежедневно критикуют Японию.

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Зарубежная хроника
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