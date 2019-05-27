КНДР: Япония пытается избежать ответственности за преступления

Токио, , 13:58 — REGNUM 26 мая Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало комментарий с критикой в адрес японского премьер-министра Синдзо Абэ. Согласно сообщению, Синдзо Абэ и его «приспешники» используют «отличный трюк» в виде проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японцев в 1970-х годах для того, чтобы избежать ответственности за совершенные Японией во время Второй мировой войны преступления. «Это бессовестно и нечестно», — пишет северокорейское агентство.

По сообщению японской новостной газеты «Санкэй Симбун», после того, как японский премьер выразил готовность встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном на безусловной основе, государственные СМИ Северной Кореи ежедневно критикуют Японию.