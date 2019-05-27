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Трамп наградил победителя турнира по сумо кубком президента США

Политика

Президент США посетил Летний турнир по сумо и вручил специальный президентский кубок победителю

Токио, 27 мая 2019, 14:10 — REGNUM  26 мая вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ президент США Дональд Трамп посетил Нацу басё 2019 — Турнир по сумо в Токио. Президент лично наградил победителя Асанояма специальным президентским кубком, высотой в 137 см и весом около 30 кг.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», Трамп находится с рабочим визитом в Токио: он и премьер-министр Японии уже успели продемонстрировать хорошие взаимоотношения посредством «гольф-дипломатии» и вскоре проведут встречу на высшем уровне для обсуждения вопросов двусторонних отношений. Дональд Трамп также встретится с новым императором Японии Нарухито.

На турнире президента США охраняло в общей сложности 100 человек.

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Зарубежная хроника
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