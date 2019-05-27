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Косово добивается признания Ватиканом независимости края

Политика

Премьер-министр Косово встретился с апостольским нунцием Ватикана в крае

Косово добивается признания Ватиканом независимости края
Флаг Республики Косово

Приштина, 27 мая 2019, 14:22 — REGNUM  Заместитель премьер-министра Косово Энвер Ходжай встретился с апостольским нунцием Ватикана в Косово монсеньором Жаном-Мари.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стали двусторонние отношения между Косово и Ватиканом.

После встречи Ходжай выложил на своей странице заявление о том, что Косово нуждается в признании независимости Ватиканом:

«Замечательная дискуссия с апостольским нунцием Ватикана в Косово монсеньером Жаном-Мари. Ватикан — большой сторонник независимости Косово, в то время как сейчас, когда процесс государствостроительства в Косово почти завершен, признание со стороны Святого престола является необходимым».

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Зарубежная хроника
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