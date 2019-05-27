Косово добивается признания Ватиканом независимости края

Приштина, , 14:22 — REGNUM Заместитель премьер-министра Косово Энвер Ходжай встретился с апостольским нунцием Ватикана в Косово монсеньором Жаном-Мари.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стали двусторонние отношения между Косово и Ватиканом.

После встречи Ходжай выложил на своей странице заявление о том, что Косово нуждается в признании независимости Ватиканом:

«Замечательная дискуссия с апостольским нунцием Ватикана в Косово монсеньером Жаном-Мари. Ватикан — большой сторонник независимости Косово, в то время как сейчас, когда процесс государствостроительства в Косово почти завершен, признание со стороны Святого престола является необходимым».