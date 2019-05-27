Министр Сербии: “Сербский список” готов к свержению премьера Косово

Приштина, , 13:56 — REGNUM Глава канцелярии по Косово в правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что политическая организация косовских сербов «Сербский список» не вернется к работе в институтах государственной власти частично признанной республики Косово в Приштине.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Марко Джурич заявил, что «Сербский список» не только не поддерживает правительство в Приштине, но и готово поддержать любую политическую партию ради свержения правительства, возглавляемого Рамушем Харадинаем.

Таким образом сербский политик ответил на вопрос о том, каких результатов достиг «Сербский список» за полгода бойкота работы государственных институтов Косово.

При этом Джурич подчеркнул, что сербы не готовы передать управление севером Косово в руки албанцев и заявил, что высокая явка на местные выборы в четырех сербских муниципалитетах на Севере Косово была связана с желанием не допустить перехода Севера под контроль албанцев.