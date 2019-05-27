В Кнессет Израиля внесен законопроект о роспуске парламента

Иерусалим, , 12:38 — REGNUM Член израильского парламента от партии «Ликуд» Мики Зохар представил законопроект о роспуске Кнессета. Об этом сообщает 26 мая израильское издание Chanel 12.

По мысли политика, законодательный орган страны должен быть распущен в случае, если в течение трех дней не будет сформировано новое правительство.

Голосование по законопроекту в первом и во втором чтениях состоится сегодня, в понедельник, 27 мая, третье чтение назначено на среду, 29 мая, — день, когда истекает срок, отпущенный на формирование правительства.

В случае, если законопроект будет принят, в Израиле должны будут состоятся новые парламентские выборы.

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