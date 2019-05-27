Левоцентристский блок может не поддержать роспуск парламента Израиля

Иерусалим, , 14:49 — REGNUM Израильский левоцентристский блок «Кахоль Лаван» может отказаться поддержать законопроект о роспуске Кнессета в случае провала коалиционных переговоров. Об этом 26 мая сообщило израильское информационное агентство Ynet.

В блоке заявили, что в случае если Биньямин Нетаньяху не сможет создать правительство, этим правом может воспользоваться другой член партии «Ликуд» или же левоцентристы. «С какой стати Нетаньяху инициирует новую процедуру, в рамках которой или он формирует правительство, или мы проводим новые выборы?», — подчеркнули представители «Кахоль Лаван».

Напомним, что процесс формирования коалиции в Израиле зашел в тупик. Согласно закону, новое правительство должно быть представлено до 28 мая включительно. В случае провала в стране пройдут повторные выборы.