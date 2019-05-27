Ортодоксы призвали партию «Наш дом — Израиль» к объединению

Иерусалим, , 13:20 — REGNUM 26 мая партия израильская ультраортодоксальная партия ШАС призвала партию «Наш дом — Израиль"(НДИ) во главе с Авигдором Либерманом к объединению с правыми. Подписание коалиционного соглашения с НДИ необходимо для формирования коалиции. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, в противном случае Израиль ожидают новый выборы.

«Господин Либерман, мы призываем вас проявить ответственность. Даже если между вами и премьер-министром существуют разногласия, не втягивайте Израиль в гражданскую войну», — заявили представители ортодоксальной партии. Руководство ШАС отметило, что обязанность Либермана — способствовать формированию правого правительства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что коалиционные переговоры остаются в тупике. Причиной тому служит отказ Либермана идти на компромисс с религиозными партиями по целому ряду вопросов, включая призыв ортодоксов.