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Ортодоксы призвали партию «Наш дом — Израиль» к объединению

Политика

От партии Либермана зависит, будет ли сформирована коалиция

Иерусалим, 27 мая 2019, 13:20 — REGNUM  26 мая партия израильская ультраортодоксальная партия ШАС призвала партию «Наш дом — Израиль"(НДИ) во главе с Авигдором Либерманом к объединению с правыми. Подписание коалиционного соглашения с НДИ необходимо для формирования коалиции. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, в противном случае Израиль ожидают новый выборы.

«Господин Либерман, мы призываем вас проявить ответственность. Даже если между вами и премьер-министром существуют разногласия, не втягивайте Израиль в гражданскую войну», — заявили представители ортодоксальной партии. Руководство ШАС отметило, что обязанность Либермана — способствовать формированию правого правительства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что коалиционные переговоры остаются в тупике. Причиной тому служит отказ Либермана идти на компромисс с религиозными партиями по целому ряду вопросов, включая призыв ортодоксов.

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Зарубежная хроника
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