Заместитель главы ГУ МВД по Нижегородской области заработал более 8 млн

Нижний Новгород, , 12:23 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Главного управления МВД Нижегородской области, назначенный в декабре 2018 года в регион из Владимира Сергей Камышев заработал 1,328 млн рублей, а его коллега — замглавы ГУ МВД по области, генерал-майор внутренней службы Сергей Евсеев удивил доходом свыше 8 млн рублей. При этом в декларации не отображено никаких сделок, которые могли бы принести дополнительный доход, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Сергей Камышев родился в городе Лакинске Владимирской области, с 2002 года занимал руководящие должности в ОВД Владимирской области, с 2015 года был главой Управления МВД России по Владимиру, а с 28 декабря 2018 года полковник полиции был назначен на должность заместителя начальника — начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области. С начала апреля 2019 года, после ухода в отставку генерал-майора Юрия Кулика, он является исполняющим обязанности главы ведомства.

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По итогам 2018 года Сергей Камышев, который почти весь год проработал во Владимире, заработал 1 327 907,99 рубля против 769 840,19 рубля доходов жены. В собственности семьи Камышевых — ½ доли в праве на участок площадью 535 кв. м, ½ доли на садовый дом площадью 28,8 кв. м, ¼ доли на квартиру площадью 54 кв. м, ½ доли в праве на квартиру площадью 100 кв. м и 1/5 доли на квартиру площадью 42,8 кв.м. Автомобилей в семье нет.

Заместитель начальника ГУ МВД по Нижегородской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Евсеев, занимающий пост с 1 августа 2013 года, за 2018 год задекларировал доход в размере 8 097 476,69 рубля при доходе жены — 157 757,98 рубля. В собственности семьи Евсеевых только ½ доли в квартире площадью 58 кв. м и та у супруги. Сам генерал-майор не имеет недвижимости, также нет в семье и автотранспорта.

Ещё один заместитель главы ГУ МВД региона, генерал-майор юстиции Равиль Белев за прошлый год заработал 1 989 662,79 рубля, доходы супруги составили 795 728,63 рубля. В собственности семьи Белевых — земельный участок площадью 1,11 тыс. кв. м и жилой дом на 170 кв.м. У генерал-майора Белева также есть автомобиль HONDA CR-V 2016 года выпуска.