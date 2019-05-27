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Проигравшая на выборах президента Литвы Шимоните не видит себя премьером

Политика

Как минимум – до следующих парламентских выборов

Вильнюс, 27 мая 2019, 12:20 — REGNUM  Проигравшая во втором туре президентских выборов в Литве Ингрида Шимоните сегодня, 27 мая, во время пресс-конференции по итогам выборов, отказалась комментировать предложение лидера консерваторов, партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, возглавить список консерваторов на следующих выборах в парламент Литвы, которые состоятся в 2020 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Ландсбергис заявил, что Шимоните могла бы вести консерваторов на выборы, а после победы — занять кресло премьер-министра. «Мне не предлагали, я точно этот вопрос сегодня комментировать не буду. Я слышала такие разговоры из СМИ, но у нас с Габриэлюсом Ландсбергисом ещё не было возможности это обсудить», — сказала Шимоните.

Она отвергла возможность своего премьерства при нынешней правящей коалиции в парламенте, где большинство контролируют крестьяне-зелёные.

«В сегодняшних условиях, когда большинство то, которое в Сейме, так президент республики, не важно кто он и как он меня оценивает, не имеет возможностей выдвигать меня в качестве премьера. А рассуждать о том, что будет после 2020 года сегодня, я думаю, слишком рано», — сказала Шимоните.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 26 мая прошел второй тур президентских выборов, в которых за победу боролись кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа. Науседа победил с результатом в 65,86%. Ингрида Шимоните получила 32,86%.

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Выборы президента Литвы
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