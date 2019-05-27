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Глава Казахстана ознакомился с показателями развития Джамбульской области

Политика

Основные показатели социально-экономического развития региона представил глава Джамбульской области Аскар Мырзахметов

Нур-Султан, 27 мая 2019, 12:19 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал акима (главу) Джамбульской области Аскара Мырзахметова проявить инициативу для повышения уровня жизни населения. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

27 мая президент обсудил с главой Джамбульской области основные социально-экономические показатели развития региона и ход реализации государственных программ. Токаев добавил, что задача по реализации справедливой социальной политики имеет приоритетный характер.

Отметим, на территории специальной экономической зоны «Химпарк «Тараз» планируется построить высокотехнологичные химические заводы, в том числе производство сульфата и глифосата, пестицидов, хлора, метанола и других веществ.

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