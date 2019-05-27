Киев призывают согласовать вопросы амнистии и выборов в Донбассе

Киев, , 12:13 — REGNUM

Экс-замглавы администрации Украины Андрей Портнов назвал «легкомысленными документами» украинские законы об «интеграции Донбасса» и «особом порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донбасса». Соответствующее заявление Портнов сделал 27 мая в интервью украинскому телеканалу «112 Украина».

«Это легкомысленные документы, никакого эффекта от них не вижу, никакого. Это все легкомыслие, как и Минские соглашения немножко легкомысленные в той части, что президент Порошенко осуществил недостаточно дипломатических усилий или в результате собственного разгильдяйства, забыл поставить нумерацию в пунктах», — сказал Портнов.

Он призвал Киев предоставить амнистию украинцам, которые воюют на стороне отдельных регионов Донбасса, «когда прекратятся боевые действия, а не наоборот».

«Либо проведение выборов после перемещения границы туда, где она была, а не наоборот. Разве нельзя было договориться в этом соглашении, какой пункт действует за каким? Потом политическая команда Порошенко объяснила это тем, что не было времени: «Спасибо, что мы хотя бы прекратили боевые действия». Но мы же их не прекратили… Прорехи, ошибки и преступная халатность со стороны Порошенко потом прикрывалась информационным обрамлением и месседжами в его защиту», — рассказал Портнов.

Напомним, несколько лет на Украине при поддержке Службы безопасности действует программа «Вернись живым». Она организована для бойцов, воюющих на стороне ДНР и ЛНР. За несколько лет существования программы несколько сотен участников боевых действий получили амнистию и вернулись к мирной жизни на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Верховная рада Украины приняла законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (или закон о реинтеграции Донбасса».

Документ признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей «оккупированными территориями».