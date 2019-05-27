Демурин: Европа преодолевает центризм и становится более живой

Москва, , 12:13 — REGNUM Радикализация мировоззренческих предпочтений граждан и, соответственно, программ политических объединений — это процесс, который идёт уже не первый год и касается не только Европы. Этот процесс делает нашу жизнь более сложной, но и более живой. В конце концов, разнообразие видов — это свидетельство устойчивости любой экосистемы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя итоги выборов в Европарламент-2019.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в новом составе Европарламента увеличат свое представительство либералы, «зеленые», а также правые партии. Сократится представительство обеих правящих партий — «народников» и «социалистов».

"В этом смысле «центризм» в широком смысле этого слова — это и отражение, и инструмент деградации: за внешней «сглаженностью» противоречий противоположных флангов кроется мировоззренческая мертвечина, скрыты рычаги использования «центра» для продвижения идей нового Вавилона — глобализма, его борьбы с национальной самобытностью, народным началом.

Народное начало, однако, не может умереть, оно вновь отчётливо требует к себе уважения. Ему ненавистны симулякры, в том числе и в виде партий, которые заявляют о своей «народности», но на деле состоят на службе глобализаторов (США) и либералов (ЕС). Так происходит, в частности, в государствах Прибалтики. Век этих подсадных уток тоже скоро пройдёт.

К партиям, действительно отражающим чаяния тех в Европе, кому важно сохранение своей национальной самобытности и независимости, важно отнестись очень внимательно. Проблема современной России состоит в том, что у нас нет достойных политических партнёров для них.

Российский политический истеблишмент тоже стянут к центру, выхолощен, бюрократизирован, несамостоятелен, то есть качественно представляет собой именно то, с чем борются европейские народники. Примечательно, что с подачи глобализаторов их в России, несмотря на проявляемые ими симпатии к нашей стране, почему-то продолжают уничижительно именовать «популистами».

Одним словом, итоги состоявшихся выборов в Европейский парламент требуют от российских политиков серьёзных выводов мировоззренческого свойства, поправок в подходах к оценке современности на Западе и у нас и в работе с социумом», — высказал свою точку зрения Михаил Демурин.

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