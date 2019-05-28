Россия и Польша: маленький шаг навстречу друг другу дал надежду?

Варшава, , 02:33 — REGNUM Встреча министров иностранных дел России и Польши не принесла немедленного прорыва в отношениях двух стран, но стала во многом знаковым событием. Почему это так, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

На полях сессии Комитета министров иностранных дел руководитель российского МИД Сергей Лавров встретился со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем, и учитывая, что предыдущая встреча такого уровня была 5 лет тому назад, это событие привлекло внимание и вызвало надежду, что российско-польские отношения сдвинутся с мертвой точки.

Общественное мнение Польши за прошедшие годы было сильно заряжено антироссийской риторикой польских политиков и СМИ, поэтому никакие резкие движения в сторону более теплых отношений сейчас невозможны. Отсюда понятна тема, которую МИД Польши представил как основную на этих переговорах — возвращение в Польшу обломков самолета Ту-154М, потерпевшего крушение под Смоленском в апреле 2010 года. И все же можно усмотреть оптимистический прогноз в том, что Лавров и Чапутович приняли решение вернуться к более регулярной форме встреч.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Лавров и Чапутович пожали друг другу руки».