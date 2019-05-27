Избранный президент Литвы наметил первые шаги

Вильнюс, , 12:07 — REGNUM Избранный президент Литвы Гитанас Науседа до дня инаугурации 12 июля намерен провести переговоры о формировании своей команды, а первый зарубежный визит в качестве президента нанести в Польшу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На пресс-конференции по итогам выборов сегодня, 27 мая, Науседа не стал называть фамилии лиц, которые могли бы войти в его команду, сказав, что круг ему самому понятен, но он ещё не получил согласие от людей. Единственное, кто точно войдёт в его команду, это руководитель по коммуникации его предвыборного штаба Айтис Забараускас, который станет пресс-секретарём Науседы.

Отвечая на вопросы журналистов, Науседа сказал, что поддерживает идею переноса парламентских выборов с осени на весну, таким образом новые выборы в Сейм Литвы могут состоятся уже ранее, чем через год. Он высказался против досрочных выборов, поскольку не хотел бы начинать работать в условиях внутриполитического кризиса. Однако, сказал Науседа, он готов к любому развитию событий.

Что касается правительства, то Науседа хотел бы, чтобы треть министров были женщинами, однако избранный президент дал понять, что, скорее всего, это может стать возможным только после парламентских выборов в 2020 году.

Говоря о внешней политике он вновь повторил, что его тон будет подчёркнуто дипломатичным, но курс по отношению к России и Белоруссии остаётся прежним, сформированным ещё Далей Грибаускайте. Свой первый визит Науседа совершит в Польшу, а говоря о других странах подчеркнул, что не готов рассуждать с кем какие отношения наладятся, вначале нужно познакомиться с лидерами стран. При этом Науседа отвергает амбицию Грибаускайте, которая видела Литву неким региональным лидером. По словам Науседы, для таких стремлений необходимо определённое наполнение внешней политики действиями, а не только риторика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 26 мая прошел второй тур президентских выборов, в которых за победу боролись кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа. Науседа победил с результатом в 65,86%. Ингрида Шимоните получила 32,86%.