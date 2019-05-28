Путин о мусорных проектах: тайно принятые решения — проблемы на будущее

Москва, , 03:21 — REGNUM Комментарий президента РФ Владимира Путина по поводу ситуации с московским мусором в Архангельской области содержит и указание на ошибочность методов, применяемых мэром Москвы Сергеем Собяниным. В чем состоит эта ошибка и только ли в ситуации с мусором она проявилась, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

По словам Путина, ошибка состоит в «келейных решениях», принимаемых без учета мнения людей. И ошибка эта, или уже вредоносная привычка, распространена среди российских руководителей разного ранга весьма широко. Отсюда и результаты, подобные тому возмущению, которое имеет место в Архангельской области. А проекты, окруженные завесой таинственности, чреваты возмущениями в будущем.

В качестве примера можно привести мусоросжигательные заводы в Московской области, или печально знаменитую Московскую электронную школу (МЭШ). И в том, и в другом случае отсутствует обсуждение с общественностью, не развернуто широкое экспертное обсуждение. И раз «эти грабли» уже попали в поле зрения, может быть на них не стоит больше наступать?

Читайте статью Евгения Цоца «Путин заметил методы Собянина. И не одобряет».