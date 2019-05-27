Медведев посетит Узбекистан 29–30 мая

Москва, , 11:55 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев посетит с официальным визитом Узбекистан. Визит намечен на 20−30 мая, сообщается на сайте правительства РФ.

29 мая Медведев встретится с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе переговоров планируется обсудить реализацию крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве.

30 мая председатель правительства РФ примет участие в первом заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Воронежскую область.

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