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Украина обратится к МВФ с просьбой — советник Зеленского

Политика

Действующая власть продолжит выполнять все обязательства перед МВФ

Украина обратится к МВФ с просьбой — советник Зеленского
Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР
Месье, же не манж па сис жур

Киев, 27 мая 2019, 12:02 — REGNUM  После завершения избирательного цикла Украина обратится к МВФ с просьбой предоставить новую программу сотрудничества. Об этом заявил экс-министр финансов Украины, советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк 27 мая в эфире радио «Новое время».

Он отметил, что нынешняя программа сотрудничества является временной.

«Скорее всего, мы после избирательного цикла, формирования нового правительства будем говорить о новой программе, которая будет отвечать приоритетам и вызовам, стоящим перед Украиной», — рассказал Данилюк.

По его словам, нынешняя Верховная рада и действующее правительство будут выполнять все международные обязательства Украины перед МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украине следует отказаться от сотрудничества с МВФ, несмотря на тяжёлые последствия такого решения.

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Украина и МВФ
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