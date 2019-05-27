Коломойский раскрыл причину давнего конфликта с Порошенко

Киев, , 11:54 — REGNUM Украинский олигарх Игорь Коломойский объяснил, почему разругался с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Как он заявил в интервью интернет-изданию «Украинская правда», причиной конфликта принадлежащий ему телеканал «1+1».

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«Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был «1+1». С первого же дня», — утверждает бизнесмен.

Коломойский отметил, что в администрации президента его упрекали за контент телеканала, якобы канал «что-то не то показал». По словам олигарха, Порошенко лично требовал от него повлиять на руководителей телеканала. На что бизнесмен заявлял, что не влияет на журналистов канала и не решает, какие сюжеты выпускать в эфир.

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Украинский телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2019 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко подал иск против телеканала «1+1», собственником которого является бывший губернатор Днепропетровской области олигарх Игорь Коломойский. По мнению политика, телеканал нанёс ущерб его чести и достоинству. Как пояснил сам бывший украинский лидер, подобные действия — «это элемент защиты нашей страны от посягательств беглого олигарха, который сидит за границей и считает, что будет руководить марионетками на Украине».