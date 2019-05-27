Понедельник, 27 Мая 2019 года
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Партию Зеленского возглавил его советник

Политика

Решение было принято на съезде партии

Киев, 27 мая 2019, 11:37 — REGNUM  Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа», заявила пресс-секретарь партии Татьяна Цыба, сообщило 27 мая информационное агентство «УНН».

Решение было принято на съезде партии, состоявшемся накануне.

Разумков сменил на посту Ивана Баканова, которого президент Украины назначил первым заместителем главы СБУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские политические эксперты уверены, что партия Зеленского способна самостоятельно сформировать парламентское большинство в 226 депутатов.

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Политическая жизнь Украины
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