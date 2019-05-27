Абэ заявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном

Токио, , 11:24 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддерживает стремление премьер-министра Японии Синдзо Абэ встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом Абэ заявил 27 мая на пресс-конференции по итогам встречи с Трампом.

«Я настроен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий для решения проблемы похищенных граждан Японии», — заявил Абэ, добавив, что Трамп полностью поддержал его в этом намерении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным японских СМИ, Токио официально насчитывает 17 человек, которые стали жертвами похищения спецслужб КНДР.

Власти Японии утверждают, что восемь человек, включая Мэгуми Йокоту, которая была похищена из префектуры Ниигата в 1977 в возрасте 13 лет, — умерли, и еще четыре человека никогда не въезжали на территорию КНДР.

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