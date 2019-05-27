МВД Турции об операции «Щит Евфрата»: в Сирию вернулись 330 тыс. человек

Анкара, , 11:35 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что благодаря военной операции «Щит Евфрата» домой смогли вернуться около 330 тыс. сирийских граждан, сообщает 27 мая Anadolu Ajansi.

«329 тыс. человек из Сирии в настоящее время вернулись домой, благодаря миру, достигнутому Турцией во время операции «Щит Евфрата» в Африне», — отметил Сойлу во время пресс-конференции в Стамбуле.

В настоящее время в Турции, по официальным данным Анкары, проживает порядка 4 млн сирийцев, бежавших от последствий внутреннего конфликта на их родине.

Анкара начала операцию «Щит Евфрата» в 2016 году, она была направлена против сирийских курдов, активно сражающихся с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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