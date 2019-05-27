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В Госдуме рассчитывают на возобновление сотрудничества с Европарламентом

Политика

Новая конфигурация

В Госдуме рассчитывают на возобновление сотрудничества с Европарламентом
Европарламент

Москва, 27 мая 2019, 11:19 — REGNUM  В Госдуме рассчитывают, что новая конфигурация Европарламента позволит возобновить межпарламентское сотрудничество, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Надеемся, что новая конфигурация Европарламента и усиление влияния прагматично настроенных сил позволит возобновить межпарламентское сотрудничество с Россией», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он отметил необходимость возвращаться к совместным форматам взаимодействия и решать все вопросы путем диалога.

Парламентарий также обратил внимание на то, что «прошедшие выборы в Европарламент достаточно серьезно меняют политический ландшафт».

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