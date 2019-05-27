Зеленский призвал не использовать трибуну Рады для самопиара

Киев, , 11:06 — REGNUM Верховная рада — не место для личного пиара, нельзя превращать парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий, заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

«Призываю следующие два месяца не использовать трибуну Рады для личного пиара», — заявил Зеленский.

Глава государства также призвал депутатов голосовать за «реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая на Украине вступил в силу указ Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и проведении внеочередных выборов 21 июля. При этом президент данным документом поручил правительству выделить финансирование на проведение выборов.

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