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Зеленский призвал не использовать трибуну Рады для самопиара

Политика

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля

Зеленский призвал не использовать трибуну Рады для самопиара
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 27 мая 2019, 11:06 — REGNUM  Верховная рада — не место для личного пиара, нельзя превращать парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий, заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

«Призываю следующие два месяца не использовать трибуну Рады для личного пиара», — заявил Зеленский.

Глава государства также призвал депутатов голосовать за «реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая на Украине вступил в силу указ Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и проведении внеочередных выборов 21 июля. При этом президент данным документом поручил правительству выделить финансирование на проведение выборов.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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