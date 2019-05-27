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Депутат Рады о сотрудничестве Украины с МВФ: «Мы полностью убили экономику»

Политика

В случае дефолта на Украине произойдёт полное обнищание населения

Киев, 27 мая 2019, 11:07 — REGNUM  Украине следует отказаться от сотрудничества с МВФ, заявил депутат Верховной рады Украины, глава объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Вадим Рабинович 26 мая в эфире телеканала 112.ua.

Депутат прокомментировал слова олигарха Игоря Коломойского, который считает, что Украине нужен отказ от сотрудничества с МВФ и дефолт.

«МВФ — это финансовый врач, доктор, который лечит нас четыре с половиной года. В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадёжной долговой яме, а это значит, что доктор — шарлатан, доктор просто не умеет», — считает Рабинович.

В случае дефолта парламентарий прогнозирует курс гривны на уровне 200 гривен за доллар.

«Будет полное обнищание населения, а потом мы начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?», — задаётся вопросом политик.

Напомним, ранее бизнесмен Коломойский заявил, что Украина должна поступить с МВФ как Аргентина или Греция, объявив дефолт.

Эксперты считают, что дефолт не пойдёт на пользу Украине, а сделает лишь хуже. По их мнению, Коломойский своими заявлениями лишь провоцирует экономический кризис в стране.

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Украина и МВФ
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