МИД Индонезии о решении Мэй уйти в отставку: «Мы понимаем»

Джакарта, , 11:01 — REGNUM В МИД Индонезии объявили, что правительство страны понимает решение об отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании на фоне выхода Британии из Европейского союза (Brexit), сообщает Antaranews.

«Мы понимаем решение премьер-министра Терезы Мэй в это трудное время», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Арманата Насир, добавив, что в мае стратегическое партнерство между Индонезией и Великобританией стало более тесным.

«Индонезия готова тесно сотрудничать с будущим премьер-министром Великобритании, чтобы продолжать укреплять связи между двумя странами, например, в области экономики, образования, окружающей среды, морских ресурсов и культурного обмена», — отметил Арманата Насир.

Напомним, 24 мая 2019 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке. Формально она покинет Консервативную партию Великобритании 7 июня, но останется премьер-министром, пока не будет избран преемник.

Читайте также: Макрон приветствовал «смелую работу» Мэй на посту премьер-министра Британии