Стали известны евродепутаты от Эстонии

Таллин, , 10:55 — REGNUM

Набрав 26,2% голосов, на выборах в Европарламент в Эстонии победила Партия Реформ, сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee

Второе место у Социал-демократической партии с результатом 23,3%, за ней идет правящая Центристская партия (14,4%) и EKRE (12,7%). Партия «Отечество» (Isamaa) набрала 10,3%, но получит место в Европарламенте только в случае выхода Великобритании из ЕС.

От реформистов в Европарламент отправятся Андрус Ансип и Урмас Паэт, от социал-демократов Марина Кальюранд и Свен Миксер, от центристов Яна Тоом и от консерваторов Яак Мадисон. Седьмой мандат достанется представителю партии «Отечества» Рихо Террасу.