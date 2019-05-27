Трамп заявил о сохранении санкций против КНДР

Токио, , 10:52 — REGNUM Соединенные Штаты будут придерживаться текущего режима санкций в отношении Северной Кореи, заявил глава Белого дома Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По словам Трампа, Пхеньян обладает большим экономическим потенциалом, а северокорейский лидер Ким Чен Ын «понимает, что с ядерным оружием он не добьется экономического роста».

«Мы не торопимся (с денуклеаризацией корейского полуострова), санкции остаются в силе», — цитирует Трампа агентство Yonhap.

Вместе с тем глава Белого дома добавил, что доволен тем, как развиваются отношения между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северная Корея вновь обвинила США в провале переговоров в Ханое, которые прошли в конце февраля. В КНДР подчеркнули, что с нынешним подходом, который заключается в жестком давлении на Пхеньян и нежелании идти на уступки, Вашингтон не сможет достичь прогресса в переговорах.

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