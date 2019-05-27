До 2022 года политическим партиям Казахстана планируют выделить $71 млн

Нур-Султан, , 10:49 — REGNUM На финансирование политических партий в Казахстане из государственного бюджета в 2019—2022 годах планируется выделить 27 млрд тенге ($71 млн). Об этом 27 мая сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на проект бюджетной программы министерства финансов.

В документе уточняется, что в 2019 году на финансирование политических партий планируется выделить 6,47 млрд тенге ($17 млн), в 2020 году — 6,73 млрд тенге ($17,8 млн), в 2021 и 2022 млрд — 7 млрд тенге ($18,5 млн).

Целью бюджетной программы является эффективное исполнение обязательств государства по финансированию политических партий.

Отметим, в Казахстане действуют правила финансирования политических партий, утвержденные Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Размер бюджетных средств определяется в законе о республиканском бюджете на соответствующий год.