Жители Карачаево-Черкесии были активнее всех на праймериз «Единой России»

Черкесск, , 10:42 — REGNUM Карачаево-Черкесия продемонстрировала самую высокую активность на праймериз «Единой России», которые состоялись 26 мая. В республике проголосовали за кандидатов 18,22% от общего числа избирателей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии.

Во всех городах и районах работали 50 счетных участков во всех городах и районах. Избиратели высказали свое доверие кандидатам для последующего выдвижения их от партии «Единая Россия» в депутаты Народного собрания республики и в представительные органы местного самоуправления.

Партийный список участников предварительного голосования по отбору кандидатур для дальнейшего выдвижения в парламент КЧР состоял из 89 человек, в том числе действующие депутаты и новые лица в политике.

Стоит отметить, что по явке на праймериз Карачаево-Черкесия уступила лишь Туве (19,57%). А средняя явка по стране составила около 9,35%. Итоги предварительного голосования будут подведены на заседании президиума генерального совета партии 30 мая.